Buffon, il Porto è in vantaggio ma l'Atalanta ci prova

Acquisti da Champions per affrontare al meglio la massima competizione europea: questo l’obiettivo dell’Atalanta che si muove sul mercato per regalare innesti importanti a Gasperini. Proprio in quest’ottica la società nerazzurra si sta muovendo per Gigi Buffon, svincolato dopo l’esperienza in Francia al PSG.

Proprio l’Atalanta è la squadra che in Italia si è mossa più concretamente per il portiere ex Juventus. Su di lui però al momento è il Porto che ha presentato l’offerta migliore. Il futuro dell'ex portiere della Nazionale è quindi verso il Portogallo, ma l'Atalanta è la squadra che sta cercando di convincere Buffon a restare in Italia.