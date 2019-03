Fiorentina, la fascia di Astori proiettata su Palazzo Vecchio

Due lettere, D e A. Il numero 13 sotto, i simboli dei quattro quartieri a circondarlo. Sì, la stessa coreografia che la Fiesole ha mostrato in occasione della gara contro l'Atalanta di Coppa Italia, perché Davide va ricordato sempre.



Nell'anniversario della sua scomparsa si rivede la stessa immagine. Non al Franchi, ma in Piazza della Signoria. Non in curva, ma sulla facciata di Palazzo Vecchio. In attesa della messa del 12 marzo in San Lorenzo infatti, la città ha voluto ricordare così il suo capitano.

Nel cuore di Firenze, dunque. Tutti potranno scattare una foto o esprimere un pensiero. La fascia di Astori rimarrà proiettata fino alle 21:30 su Palazzo Vecchio. In una veste completamente nuova ma niente affatto meno bella. Commovente, come la cerimonia di questa mattina a San Pellegrino Terme. Pioli e i suoi ragazzi c'erano. Hanno difeso la fascia dalle regole della Lega, a Bergamo l'hanno mostrata a tutto il settore ospiti nonostante la sconfitta. Palazzo Vecchio, ora, la mostra a tutta la città.