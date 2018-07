Arrivederci Roma: il saluto ai tifosi prima della tournée negli USA

Goodbye Roma, cantava Claudio Villa nel 1958. I giallorossi salutano i tifosi aprendo per la seconda volta in questo ritiro romano le porte del Tre Fontane. Oggi aperto veramente a tutti, non solo agli abbonati. Arrivederci Roma, perché domani sarà tempo della seconda amichevole stagionale, ma fuori dal Raccordo Anulare, a Frosinone contro l’Avellino. Poi i giocatori della Roma dovranno fare le valige per il viaggio in America. La tournée di 18 giorni che porterà la i giallorossi a viaggiare tra San Diego, Dallas e New Jersey, giocando contro Tottenham, Barcellona e Real Madrid.

Finisce così la prima parte del ritiro a Trigoria della formazione di Di Francesco. In attesa di sapere quale sarà la formazione definitiva al termine del mercato, ci si appiglia alla solita certezza. Quella che porta al numero 16. Una certezza che ormai è diventa maggiorenne e ha il nome di Daniele De Rossi. Maggiorenne questa volta non solo d’età ma anche con la maglia della Roma addosso. Diciottesima stagione a Trigoria, per lui invece fanno 34. Ha detto così ai microfoni di Roma TV, si vede come un padre in mezzo ai tanti giovani portati da Monchi. Il più piccolo in rosa Riccardi, classe 2001 e 18 anni di differenza da lui.

La chiamano Next Generation, le nuove leve, la generazione che verrà . Oppure colpi alla Monchi. Quelli di cui se ne è sentito parlare, ma non si conoscono fino in fondo le doti. In queste prime due settimane Di Francesco li ha messi al centro delle prove tattiche. Ripetendo fino alla noia gli schemi che gli altri già conoscevano a memoria, li porterà in America per fargli assaporare il gusto delle sfide internazionali.

E dunque “Goodbye Roma”, come l’ultimo saluto di quella turista della canzone di Claudio Villa che lasciando la capitale butta come da tradizione una monetina dentro Fontana di Trevi prima di esprime il desiderio. Ne ha tanti in testa Di Francesco, il più banale: fare meglio dello scorso anno. In campionato per impensierire la Juventus, ma soprattutto in Champions League per rivivere ancora certe notti.

