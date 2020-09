Lazio, ufficiale l'arrivo di Akpa Akpro

Dopo l'acquisto di Muriqi per l'attacco, nella Lazio di Simone Inzaghi arriva un nuovo rinforzo per il centrocampo dalla Salernitana. Si tratta del calciatore originario della Costa D'Avorio Jean Daniel Akpa Akpro. Negli scorsi giorni era stato confermato l'interesse dei biancocelesti per il calciatore di Toulouse, oggi è arrivata l'ufficialità attraverso il sito ufficiale della Lazio.

Akpa Akpro, acquistato a titolo definitivo, ha giocato dal 2018 al 2020 con i granata in Serie B, totalizzando 2 gol in 58 presenze. Alla Salernitana, invece, andranno tre calciatori a titolo temporaneo: Tiago Matias Casasola, Antreas Karo e Cristiano Lombardi.