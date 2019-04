Ajax, i convocati per la partita contro la Juve

Meno uno alla sfida dell'Allianz Stadium tra Juve e Ajax, uno solo il biglietto in palio per poter raggiungere in semifinale una tra City e Tottenham. Dopo l'1-1 della gara d'andata, Allegri e ten Hag si preparano alla sfida di Champions League di domani sera: oggi l'Ajax arriverà a Torino e svolgerà il primo allenamento "italiano" in vista del match contro i bianconeri. In mattinata, il club olandese ha comunicato i nomi dei calciatori convocati per la sfida di domani. Di seguito, l'elenco completo:

Andre Onana

Kostas Lamprou

Bruno Varela

Rasmus Kristensen

Joël Veltman

Matthijs de Ligt

Daley Sinkgraven

Noussair Mazraoui

Lisandro Magallán

Daley Blind

Nico Tagliafico*

Donny van de Beek

Dusan Tadic

Zakaria Labyad

Lasse Schöne

Frenkie de Jong

Hakim Ziyech

Dani de Wit

David Neres

Klaas Jan Huntelaar

Kasper Dolberg

Jurgen Ekkelenkamp