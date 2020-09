Quando la scorsa estate era arrivato a Malpensa, ad attenderlo c'era pure lui, Serginho. E oggi, a distanza di oltre un anno, il Milan ha fatto proprio con il suo ex terzino il punto della situazione su Duarte.

Il difensore centrale, dopo tanti infortuni, non viene considerato in uscita dai rossoneri.

L'intenzione del brasiliano (e della società) è quella di restare per mettersi in mostra e dare prova del suo valore. Un incontro a Casa Milan per rinnnovare la fiducia e proseguire insieme.