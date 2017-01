Dopo varie vicissitudini, la trattativa che porterebbe Simone Zaza al Valencia potrebbe finalmente andare in porto. In seguito all'incontro decisivo avvenuto poco fa tra il giocatore, il Valencia e la Juventus, le parti si sarebbero avvicinate molto, tanto che la trattativa sarebbe addirittura in dirittura d'arrivo e ci sarebbe grande ottimismo per chiudere in fretta. Con Zaza che adesso è davvero ad un passo dall'approdo in Liga.