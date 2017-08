Schick: "Ringrazio la Sampdoria per avermi accolto e sostenuto. Felice di essere alla Roma"

Dopo la conferenza stampa di oggi, il nuovo acquisto della Roma, Patrick Schick, ha parlato anche sul suo profilo Instagram, dove oltre che a manifestare il suo entusiasmo, ha ringraziato la Sampdoria: "Ringrazio di cuore la UC Sampdoria, Società , allenatori, compagni e soprattutto i tifosi blucerchiati per avermi accolto e sostenuto con calore nel mio primo anno in Italia. Oggi sono felice ed entusiasta di essere un nuovo giocatore della AS Roma, non vedo l'ora di indossare la gloriosa maglia giallorossa e vivere con tutti voi l'emozione che dà segnare un goal all'Olimpico. Forza Roma"