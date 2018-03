Roma, Under racconta: "I primi tre mesi sono stati difficili"

"I primi tre mesi sono stati molto difficili. La lingua, per esempio, è stata un problema ma da quando l'ho iniziata a capire un po' le cose sono andate meglio, e si è visto anche dai risultati. Cercherò di tenere il passo". Cengiz Under ha parlato così dal ritiro della sua Turchia. Una conferenza stampa in cui ha affrontato il tema nazionale ma anche club, ricordando i primi tempi in giallorosso. Il turco, classe '97, ha trovato il primo gol con la maglia della Roma il 4 febbraio scorso, in campionato contro il Verona. Da allora ne ha realizzati 6 in totale (5 in Serie A ed uno in Champions contro lo Shakhtar).



Domani con la sua Turchia sarà impegnato nell'ultima amichevole di questa pausa contro il Montenegro: "Abbiamo una buona squadra, le performance sono positive. Ci siamo allenati molto in settimana. La pausa per le nazionali è buona, un momento positivo. Credo che in futuro potremmo fare molto bene", ha concluso Under.