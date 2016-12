Roma, primi concreti contatti per arrivare a Laxalt: la situazione

Corsa, impegno, crescita costante: Diego Laxalt è ormai uno dei volti più convincenti del Genoa di Ivan Juric, che potrebbe tuttavia essere costretto a dover rinunciare al suo centrocampista. Nella mattinata odierna, infatti, la Roma ha allacciato concretamente i primi contatti per l'arrivo del giocatore in giallorosso: il classe '93 ex Bologna piace al ds Massara, per un'operazione attualmente più possibile per la sessione di giugno. Resta infatti piccolo lo spiraglio aperto per formalizzare eventualmente l'operazione a gennaio: arrivare subito all'acquisto del calciatore comporterebbe alle casse della Roma un investimento importante, che la società potrebbe decidere di effettuare in estate. Quando Laxalt, ancor più che nella finestra di mercato attuale, potrebbe davvero diventare un nuovo giocatore giallorosso.