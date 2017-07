Roma, nuovi contatti con il Leicester per Mahrez: parti ancora distanti, ma c'è la volontà del giocatore

Continua il pressing della Roma per Riyad Mahrez. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono stati nuovi contatti tra Monchi e il Leicester con la dirigenza giallorossa che ha ribadito la propria intenzione di voler provare a fare uno sforzo importante per l'ala classe '91. Tra le parti, tuttavia, c'è ancora distanza: da una parte i 30 milioni più bonus della Roma, dall'altra la richiesta di 40 milioni di sterline (che sale a 50 per i club di Premier) e la volontà del Leicester di fare il possibile per trattenere il calciatore.

Nell'affare, però, potrebbe giocare un ruolo determinante proprio l'intenzione dello stesso Mahrez di lasciare il club inglese dopo aver già trovato l'accordo con la Roma sull'ingaggio. E la Roma punterà su questo fattore per cercare di abbassare le pretese del Leicester, ma servirà comunque un (ulteriore) sforzo economico importante...