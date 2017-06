Roma, Foyth conferma: "L'offerta dei giallorossi è reale, chiunque vorrebbe giocarci"

La Roma è pronta a cambiare in difesa. Con Manolas ormai ad una passo dallo Zenit, la società giallorossa è alla ricerca di un sostituto del greco. Il nome giusto potrebbe venire dall’argentina, ed è quello di Marcos Foyth. Sembra proprio il diciannovenne dell’Estudiantes il profilo scelto da Monchi per rinforzare il reparto arretrato. La conferma arriva dallo stesso Foyth, che ha reso nota la trattativa sulle colonne del Corriere della Sera: “Ho letto la notizia sui social network, così ho chiesto informazioni ai miei agenti. Loro mi hanno confermato che la notizia dell’offerta da parte della Roma è vera. La Roma è una delle squadre più importanti del mondo e a qualunque calciatore piacerebbe giocare lì. Sarebbe bellissimo! Ora però sono concentrato sugli impegni con l’Estudiantes, al termine del torneo vedremo come evolverà la situazione. Prendere il posto di Manolas? E’ un grande difensore che fa sentire la sua presenza. Come ho già detto, in questo momento non sono ancora concentrato sul mercato: se la trattativa si concretizzerà, io sono pronto a dare il mio meglio. La Roma è davvero una grande squadra e ha il potenziale per vincere. Inoltre è abituata a lottare sempre per le prime posizioni del campionato. L’addio di Totti? E’ un idolo per la Roma che rappresenta al meglio l’immagine della squadra. L’amore che ha dimostrato per la maglia giallorossa è incredibile e tutto il mondo lo ricorderà per sempre”.