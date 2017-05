Calciomercato | Roma, Di Francesco vorrebbe Duncan con sè. Resta in corsa anche il Milan

Alfred Duncan-Eusebio Di Francesco. Binomio a Sassuolo, con possibilità di continuazione a Roma? La voglia dell'attuale allenatore del Sassuolo c'è. Di Francesco, da sempre attento al rapporto coi suoi calciatori, in questi anni di Sassuolo è riuscito a costruire legami importanti con diversi dei suoi ragazzi, tra cui Defrel e Pellegrini, non a caso nella lista della spesa della Roma (col secondo su cui i giallorossi hanno un diritto di recompra). E oltre ai due sopracitati, anche Duncan è in ottimi rapporti con l'allenatore.

Che alla cena di fine stagione si è sentito cantare "Grazie Roma" perchè "se lo porta via", un canto scherzoso dai giocatori con cui ha condiviso tante gioie. E se Duncan è nei pensieri di Di Francesco, lo è anche in quelli del Milan, che in occasione della trasferta rossonera a Cagliari potrebbe fare il punto della situazione con l'agente del centrocampista scuola Inter. Per provare a sfilare alla Roma Duncan, pupillo di Di Francesco.