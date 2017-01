Calciomercato - Roma, dalla cessione di Iturbe all'obiettivo Jesè: il punto sul mercato

Tra entrate ed uscite, Roma al lavoro per sistemare il proprio attacco. Con una trattativa già vicinissima alla conclusione, quella per il trasferimento di Iturbe al Torino. Il calciatore potrebbe essere già domani in città ma il suo passaggio in granata è ormai ad un passo. L'obiettivo in entrata per i giallorossi è sempre Jesè Rodriguez, attaccante classe '93 del PSG. Secondo quanto raccolto da Mario Giunta di Sky si tratta al momento della pista più calda, per sostituire proprio Iturbe in rosa e tamponare l'assenza pesante di Salah volato in Coppa d'Africa.

C'è poi da monitorare la situazione riguardante Doumbia, al momento in prestito al Basilea. Il calciatore ha delle offerte importanti dalla Cina ma l'intenzione dei giallorossi è quella di lasciarlo in Svizzera fino a giugno per poi cederlo in Asia. Questi tutti i movimenti per l'attacco ma l'attenzione è rivolta anche a Miami, dove c'è un incontro tra Pallotta e Baldissoni già programmato da tempo. Si parlerà di budget per il mercato ma anche di alcune novità a livello societario, con un nuovo direttore commerciale che potrebbe entrare nel quadro dirigenziale.