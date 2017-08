Napoli, seduta mattutina prima della partenza per Nizza: a rischio la presenza di Mertens

Dopo il successo di Verona, il Napoli è già ripartito con l'obiettivo di qualificarsi alla fase a gironi della Champions. Gli azzurri stanno preparando la sfida di ritorno di Nizza dopo aver battuto la squadra francese 2-0 al San Paolo. In mattinata la squadra si è allenata a Castel Volturno, prima di partire alla volta di Nizza dove svolgerà la rifinitura prima della conferenza di rito in programma alle 19. Sarri potrebbe riproporre gli stessi undici del match di andata ad eccezione di Dries Mertens: l'attaccante belga, infatti, ha rimediato una botta al piede negli ultimi minuti della sfida del Bentegodi. Un colpo non ancora smaltito dal giocatore la cui presenza contro la squadra di Balotelli, adesso, è in forte dubbio.





Grazie a Manuel Parlato