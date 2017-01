Il Napoli si muove sotto traccia, con uno sguardo ai talenti in giro per l'Italia e uno sul futuro. Il club azzurro ha infatti pescato dal Gozzano, squadra che gioca in Serie D, il giovane Zerbin, nemmeno 17 anni. Un'operazione in prospettiva per la società del presidente De Laurentiis. Il giocatore verrà girato al Carpi, in attesa di un futuro da protagonista. Le firme sono previste nella giornata di domani. Il Napoli si muove per il futuro, ecco il giovanissimo Zerbin.