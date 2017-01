Napoli, gli occhi della B su Lasicki e Roberto Insigne

Sfoltire la rosa per permettere ai giocatori poco o addirittura mai impiegati di giocare con continuità, per poi magari chissà riconquistare la maglia del Napoli in futuro. È il caso di Igor Lasicki, difensore centrale polacco classe 1995, che a gennaio potrebbe andare al Carpi di Castori. Secondo quanto raccolto da Francesco Modugno di Sky Sport, oltre a Lasicki ci sarebbe un altro giocatore che potrebbe presto lasciare presto il Napoli: Roberto Insigne. Per l'ex Reggina, mai impiegato in stagione da Sarri, tre possibili destinazioni in Serie B: Latina, Pro Vercelli e Ternana. Tre opzioni tutte dalla Serie B, il futuro di Roberto Insigne potrebbe essere lontano da Napoli.