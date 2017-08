Napoli, esclusi dalla lista UEFA Pavoletti, Strinic, Tonelli e Zapata

Appuntamento per il preliminare di Champions League alle porte contro il Nizza e lista azzurra pronta e consegnata all'UEFA: Maurizio Sarri ha scelto i suoi 23 uomini per la sfida che attenderà il Napoli contro la squadra di Favre. Riflettori puntati sulle tante esclusioni eccellenti: nell'elenco, destinato ad essere reso noto a breve dalla società azzurra, non figurano infatti Duvan Zapata, Ivan Strinic, Leonardo Pavoletti e Lorenzo Tonelli, con i soli Lorenzo Insigne e Luigi Sepe provenienti dal settore giovanile. Per un Napoli sempre più pronto, dopo aver affrontato l'amichevole contro l'Espanyol, alla prima, importante tappa stagionale, con l'arrivo del Nizza al San Paolo il 16 agosto per una sfida dal forte sapore d'Europa.