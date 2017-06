Napoli, dalla questione portiere agli esterni: il punto

Pepe Reina e il Napoli, le due strade probabilmente si separeranno. Il portiere spagnolo è sempre più lontano, ancor di più dopo che il suo agente Quillon ha chiesto alla società un rinnovo di tre anni: una richiesta considerata come una forzatura e un modo per arrivare alla rottura dal Napoli, che quindi si guarda intorno alla ricerca del sostituto. Con Szczesny alla Juventus, i nomi caldi rimangono quelli di Neto e Leno. L'attuale secondo bianconero, già chiuso da Buffon, è il profilo preferito da Sarri e dalla società: costa meno e conosce già il campionato italiano (e di conseguenza la lingua, elemento molto considerato da Sarri per inserire i propri uomini nelle dinamiche di gioco). Leno invece, secondo di Neuer nella nazionale tedesca e portiere del Bayer Leverkusen costa di più e sarebbe alla prima esperienza in Italia.

Per quanto riguarda gli esterni, si puntano sempre Ounas del Bordeaux e Berenguer dell'Osasuna, con Ghoulam che piace sempre al Liverpool, in attesa di nuovi contatti con gli agenti dell'algerino.