Nainggolan, che show durante le visite mediche: dalla paura degli aghi al ‘rinnovo’ di Manolas

Giornate di visite mediche per i nazionali della Roma, che questa mattina si sono ritrovati a Villa Stuart. Dopo la brutta notizia sulla rottura del crociato di Pellegrini, ci ha pensato Nainggolan a far divertire i tifosi giallorossi. In diretta su Instragam, il belga ride con Manolas. Mentre il greco firma il consenso per il controllo, il centrocampista scherza: “Dai che Kostas sta firmando il rinnovo!”. Immediata la risposta del difensore: “Eh sì, fino al 2021!”. Il divertimento è interrotto solo dall’arrivo del medico . “Ho paura degli aghi, anche se ho mille tatuaggi”, rivela l’ex Cagliari. Che, prima di salutare, si lascia andare ad un altro paio di battute: “ Spero che dopo posso andare a fare colazione: sapete, è già mezzogiorno!”. Un click e la diretta è interrotta. In attesa dell'incontro di questo pomeriggio tra la dirigenza della Roma e Nainggolan: seduti al tavolo, le parti cercheranno l'intesa per il prolungamento del contratto. Intanto, spazio alle risate!