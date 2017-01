Milan-Deulofeu, Everton irritato per l'annuncio dei rossoneri

Un tweet con l'ufficialità: "Gerard Deulofeu in prestito fino al 30/06/2017". Il Milan poco fa aveva dato l'annuncio via social dell'accordo raggiunto per il trasferimento in rossonero dello spagnolo fino al termine della stagione. Peccato che l'Everton non abbia gradito l'annuncio. Così il tweet è stato rimosso. Secondo quanto trapela dal Milan, il club inglese si sarebbe irritato infatti proprio per questa comunicazione, perché data prima delle visite mediche e della firma del giocatore sul contratto e non perché non sia stato raggiunto l'accordo.