Milan, contatto per Luiz Gustavo: è un obiettivo per giugno

Il blitz tra Francia, Belgio e Germania di Fassone e Mirabelli, dirigenti del Milan a closing avvenuto, ha portato per i rossoneri un nuovo obiettivo per il futuro. Si tratta di Luiz Gustavo, centrocampista per il quale il Wolfsburg chiede adesso 15 milioni più 3 di bonus. A giugno il prezzo del giocatore potrà scendere, visto l'avvicinarsi della scadenza del suo contratto (giugno 2018), ed il Milan ci pensa infatti per la prossima stagione. Dopo essere stato nel mirino della Juventus (che non ha portato avanti questo interesse per il prezzo elevato e le valutazioni cambiate circa il centrocampo di Allegri) e dell'Inter, adesso Luiz Gustavo è un obiettivo del Milan del futuro.