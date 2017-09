"Mia mamma e mio fratello hanno giocato a basket, io invece...". Zappacosta incontra Curry: la foto

"Mia mamma giocava a basket, mio fratello pure, io invece faccio un selfie con Steph Curry". Parola di Davide Zappacosta, che al Chelsea sta vivendo settimane di forti emozioni. Dopo l'esordio con gol (da paura) in Champions League ieri ha incontrato un idolo... familiare. Si tratta del numero trenta dei Golden State Warriors Steph Curry, la stella assoluta della West Coast, che in questi anni si sta contendendo il trono di numero uno con il "The Chosen" LeBron James. Ma Curry non è solamente un idolo per Zappacosta, ma anche per la sua famiglia. Infatti sia la mamma che il fratello dell'ex difensore del Torino hanno giocato a basket in passato e questo ha reso ancora più speciale l'incontro con il giocatore Nba, come ha sottolineato Zappacosta su Twitter. Ecco la foto: