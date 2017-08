Lazio, Keita ancora assente dagli allenamenti. Anderson lavora a parte

Keita-Lazio, ormai è rottura totale. E il senegalese "diserta" nuovamente gli allenamenti a Formello, ancora out dopo l'assenza di ieri. Fuori dal centro sportivo ci sono una cinquantina di tifosi, entrano tutti... tranne lui. Di nuovo così. La Lazio, per ora, mantiene il silenzio. Parla solo Calenda: "Dialogo difficile, il ragazzo è esasperato (leggi qui)". Niente allenamenti quindi, neanche oggi. La Lazio, intanto, si prepara alla prima di campionato contro la Spal: la situazione di Felipe Anderson resta delicata. Reduce dal problema all'inguine rimediato il 30 luglio contro il Bayer, il brasiliano ha saltato la Supercoppa e ieri si è allenato in palestra. Oggi, invece, seduta anticipata e a parte, prima dei compagni. Selfie e autografi coi tifosi davanti l'ingresso di Formello, poi via a casa. Felipe punta la Spal, ma difficilmente sarà impiegato dal primo minuto.