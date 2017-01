Lazio-Chievo, incontro per Kishna: le ultime

Il mercato si scalda tra Roma e Verona. In questi minuti è infatti in corso un incontro tra il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, e il ds del Chievo Verona, Luca Nember. Sul tavolo della trattativa il possibile trasferimento di Ricardo Kishna in gialloblu. All'incontro sta partecipando anche l'agente del giocatore, Mino Raiola. Una trattativa che scalda le ultime ore di mercato, Kishna nel mirino del Chievo.