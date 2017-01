Kessie-Roma, Manolas-Inter, colpi "prenotati" per giugno

Calciomercato, non solo gennaio: alcune società si portano avanti e trattano già gli affari di giugno. Una di queste è la Roma, fortemente interessata al centrocampista ivoriano dell'Atalanta Franck Kessie: Pallotta e Percassi si sono dati appuntamento per i prossimi giorni per parlare dell'affare: una sorta di impegno morale. L'altra è l'Inter, che ha messo gli occhi su Manolas. Senza i paletti imposti dal fair play finanziario i nerazzurri avrebbero offerto fino a 45 milioni di euro per strappare il centrale alla Roma. L'Inter lavorerà dunque nei prossimi giorni per chiudere l'affare a giugno. Kessie e Manolas, due colpi già "prenotati" da Inter e Roma