Juventus-Milan, le formazioni ufficiali

La Juventus per riscattare il pareggio di Udine e allungare sulla Roma; il Milan per allungare la striscia di tre vittorie consecutive e tornare, per due notti, in zona Europa League.Tutto pronto allo Stadium, fischio d'inizio alle 20:45. In virtù dell'infortunio di Chiellini e la squalifica Cuadrado, Allegri avanza Dani Alves. Furoi Mandzukic - nonostante fosse in distinta - per una colica intestinale, al suo posto Pjaca che era destinato alla panchina. Dall'altra parte, Montella schiera Romagnoli terzino e sostituisce l'acciaccato Suso con Ocampos. Queste le formazioni ufficiali, con le scelte dei due allenatori:

Juventus: Buffon; Barzagli, Benatia, Bonucci, Asamoah; Pjanuc, Khedira; Alves, Dybala, Pjaca; Higuain. A disp: Neto, Audero, Lichtsteiner, Rugani, Alex Sandro, Marchisio, Lemina, Rincon, Kean.



Milan: Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Romagnoli; Bertolacci, Sosa, Pasalic; Deulofeu, Bacca, Ocampos. A disp: Plizzari, Storari, Antonelli, Calabria, Gomez, Vangioni, Mati Fernandez, Kucka, Poli, Lapadula, Suso,