Juventus, Marotta a Milano per le uscite di Evra ed Hernanes: la foto

Ore intense, Beppe Marotta al lavoro per completare il mercato della Juventus. Come testimoniato dalla foto, il direttore generale dei bianconeri è uscito qualche minuto fa dall'albergo milanese dove sta continuando a operare soprattutto sul fronte uscite, con i nomi di Evra ed Hernanes sempre in cima alla lista. Se, infatti, il terzino francese è nel mirino dell'Olympique MarsigliaOlympique Marsiglia, per il centrocampista brasiliano in prima fila c'è sempre il Genoa di PreziosiPreziosi. Le trattative fanno avanti, frenetiche. Ma in casa Juventus sono ore e giorni importanti anche per quanto riguarda il rinnovo di Paulo DybalaPaulo Dybala: in settimana è confermato l'incontro per prolungare e adeguare il contratto dell'attaccante argentino. Ore intense, Marotta al lavoro per completare il mercato bianconero.