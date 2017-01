Juventus, iniziate le visite mediche per Orsolini

Riccardo Orsolini sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus L'esterno classe '97 era ieri a Milano e adesso sta svolgendo le visite mediche con il club bianconero presso il J Medical di Torino, accompagnato dal suo agente Donato Di Campli. "Penso di potermi giocare le mie carte, un passettino alla volta, proverò ad affermarmi con la Juventus", aveva dichiarato ieri. Orsolini terminerà la stagione ad Ascoli, ma intanto l'ufficialità del suo passaggio in bianconero è attesa in giornata.