Juventus, contatti per Keita della Lazio. Sul giocatore anche il Milan, le ultime

Domenica scorsa, con la sua doppietta alla Roma nel derby, l'ha già fatta felice "indirettamente" indossando la maglia della Lazio. E in futuro potrebbe farlo anche "direttamente": Keita Baldé e la Juventus, c'è già feeling. I bianconeri infatti lo ritengono un profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato e continuano ad avere contatti con l'agente del giocatore che, se non dovesse rinnovare con la Lazio (contratto in scadenza 2018), potrebbe trasferirsi a Torino. Su Keita anche l'interesse del Milan, che può vantare probabilmente dei rapporti migliori con i biancocelesti. Mentre un interesse dell'Inter non trova riscontri: nessun contatto diretto finora tra le parti.