Juventus, le prime parole di Bentancur: "Tevez mi ha parlato bene di questo club, sono orgoglioso di farne parte"

Pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale della Juventus, arrivano le prime parole da bianconero di Bentancur, sbarcato a Torino per la firma: "Sono molto orgoglioso e contento di essere qui. Sono felice che una squadra come la Juventus - ha detto il centrocampista ai canali ufficiali del club - si sia interessata a me portandomi qui. E' un grande onore, per me questa è una grande opportunità ".



"Seguo molto la Serie A - ha proseguito Bentancur -, è differente dal calcio argentino, è un campionato molto fisico. E' un'opportunità nuova, sono giovane e cercherò di sfruttarla al 100%.Non conosco molto dell'Italia e del calcio italiano, è la prima volta che vengo qui, ho seguito molto il campionato in tv. E' una bella opportunità da sfruttare". E in chiusura una battuta sui consigli dell'amico Tevez: "Quando ho saputo di poter venire a Torino ne ho parlato con Carlitos. Mi ha parlato di una grande società , mi sono informato. Grande tradizioni di uruguaiani alla Juve? E' bello sapere che grandi connazionali hanno vestito questa maglia, è un onore".