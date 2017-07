​Inter, Icardi: "Spalletti è carico, ci trasmette voglia e energia. Di Maria? Lo conosciamo bene, vedremo cosa farà la società"

Dal tempo libero alla nuova annata ormai al via, passando per il mercato e gli obiettivi futuri. E' un Mauro Icardi a 360° quello presentatosi oggi, attraverso un Q&A organizzato dall'Inter, live sulle pagine social nerazzurre, pronto ad affrontare tanti, diversi argomenti: "Quest'anno abbiamo un posto in più per andare in Champions, sono sicuro che la società sta facendo il meglio per tornarci. L'Inter in una parola? Noi interisti siamo diversi dagli altri. Spalletti l'ho visto carico, ci trasmette voglia e energia. San Siro è speciale, difficile spiegare a parole. Per noi essere lì è bello, quando si segna ancora di più, spero di farne tanti anche se meglio segnare di meno e andare più in alto in classifica. Essere capitano dell'Inter è un onore, visto che la fascia l'ha portata anche Zanetti".

"Mi piace stare in mezzo ai bambini quando finisce l'allenamento. Di solito sono da solo, ma quest'anno sono in camera con Ansaldi perché siamo in tanti. Giochiamo alla PlayStation e ci divertiamo un po' - prosegue Icardi, tornando poi sugli obiettivi del club - la società e i tifosi ci hanno chiesto la Champions, io punto a fare tanti gol. A Milano mi trovo benissimo, sono cinque anni ormai: siamo ambientati tutti bene, anche i bambini. Sto recuperando bene dall'infortunio, settimana prossima tornerò in gruppo con la squadra. In ritiro si corre tanto e si fa tanta palestra. In Italia non temo nessuno, ho rispetto per la Juventus perché é quella che ha vinto di più negli ultimi anni".

Chiusura tra prospetti futuri, modelli e mercato, con un nome su tutti: "Pinamonti ha delle qualità enormi, se continua così con la sua umiltà diventerà un grande. L'obiettivo è fare come Zanetti, finire la carriera da capitano con questa maglia. Suning sta facendo un ottimo lavoro, stanno cambiando tanto per tornare grandi. Steven è sempre con noi, il padre quando può viene. La società si fa sentire. L'anno scorso la sosta di marzo ci ha penalizzato, non so bene perché. Ormai pensiamo alla prossima stagione. Di Maria? Conosciamo le sue qualità, vedremo cosa farà la società".