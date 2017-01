Inter, dalle cifre per Gagliardini alle situazioni di Gnoukouri e Ranocchia: il punto sul mercato

L'Inter ha ufficializzato nella giornata l'acquisto di Roberto Gagliardini, rinforzo importante a centrocampo. Due milioni di prestito biennale, obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo il 2018 e cinque milioni di bonus, legati anche a quante presenze l'ormai ex centrocampista dell'Atalanta totalizzerà con la Nazionale.

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Gagliardini in giornata, Piero Ausilio lavora anche in uscita: uno dei partenti potrebbe essere Gnoukouri, da tempo nelle mire del Crotone, anche se la pista rossoblu si è raffreddata nelle ultime ore. Sul centrocampista ci sono però anche l'Udinese e il Leganes, club della Liga spagnola, pronte a chiudere con la formula del prestito del diritto di riscatto. Sirene inglesi, invece, per Andrea Ranocchia. Il difensore nerazzurro, già sondato da Sassuolo e Bologna, è entrato anche nei radar del West Ham e dell'Hull City.