Inter, Colidio saluta l'Argentina: "Boca, sarai sempre parte di me"

"Grazie per tutti questi anni, porto con me questi meravigliosi momenti insieme a voi". L'inizio di un post, un messaggio d'addio. Al Boca, firmato... Facundo Colidio. Il giocatore argentino classe 2000, ieri è tornato a Milano (dopo le visite e firma con l'Inter avvenute il mese scorso) per risolvere delle questioni burocratiche legate al suo passaporto. Diventato comunitario, il club nerazzurro può tesserarlo subito, senza dunque aspettare gennaio: attese oggi le firme.

Intanto Colidio saluta il suo passato, il Boca e i tifosi, così: "Sono felice di aver vissuto la vostra passione, vi auguro sempre il meglio! Grazie anche al Boca per avermi accolto così bene, avermi seguito e fatto crescere. Boca, sarai sempre parte di me. Grazie!".