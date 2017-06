Hellas Verona, pazza idea Kean

Era osservato, durante l'ultima di campionato a Bologna. E ha fatto gol. Con un pizzico di rammarico, per il valore che sicuramente aumenterà... "Proprio oggi doveva segnare". Una battuta, ma mica tanto. Lui è Moise Kean, la squadra che lo osservava e che lo vorrebbe è l'Hellas Verona. Un'idea, per ora. C'è stato anche qualche contatto con l'entourage del giovanissimo attaccante bianconero, in attesa di nuovi sviluppi. Kean piace all'Hellas, squadra in cui potrebbe fare esperienza nel campionato di Serie A.