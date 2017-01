Fiorentina, terminate le visite mediche di Saponara: le immagini

Il blitz, tutto deciso in poche ore e un giocatore di talento regalato a Sousa. Tutto fatto, anche dopo il comunicato di ieri: per Riccardo Saponara si sono spalancate le porte della Fiorentina. Ieri vi abbiamo parlato delle cifre dell'affare. Questa mattina l'ormai ex giocatore dell'Empoli si è sottoposto alle visite mediche (come testimoniato dalle foto) con la società viola, prima di aggregarsi ai nuovi compagni. Riccardo Saponara si veste di viola, Sousa lo aspetta per ripartire insieme alla Fiorentina.