Una conferma, ad una trattativa nata oggi e che, almeno per quanto riguarda i club, è già in dirittura d'arrivo. Dopo l'affare saltato con la Juve, la Sampdoria venderà Schick all'Inter e oggi, al termine dell'incontro nella sede dei nerazzurri, il presidente Ferrero accompagnato da Romei e Pradé si è fatto sfuggire una battuta delle sue: "Come sta Schick? Benissimo. L'Inter? Sta meglio di lui".