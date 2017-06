Euro Under 21 - Inaki Williams tra nazionale e mercato: “Con l’Italia è una finale. Futuro in serie A? Sto bene all’Athletic”

Con la maglia dell’Athletic Bilbao, Inaki Williams ha segnato 8 gol in stagione, mentre con la Spagna Under 21 la sua unica rete l’ha realizzata contro il Portogallo nella seconda gara dell’Europeo. Ma non per questo non è considerato uno dei maggiori pericoli dell’attacco spagnolo per la sfida di martedì contro l’Italia nella semifinale dell’Europeo. “E’ una grande partita tra due grandi squadre. Non cambieremo il nostro gioco e abbiamo ottime sensazioni. Vogliamo vincere contro l’Italia e vincere il torneo”. Al momento la Spagna è sulla buona strada: la loro è unica nazionale ad aver vinto 3 gare su 3 nel girone, con il migliore attacco (9 gol fatti) e la miglior difesa alla pari con Germania e Inghilterra (1 gol subito).

Ma prima della gara con l’Italia, Inaki Williams prova a smentire ogni voce su un suo possibile futuro in serie A (Inter e Napoli sono sulle sue tracce). “Sto bene all’Athletic Bilbao e ora penso solo alla partita di martedì contro gli azzurri”. Eppure un idolo italiano ce l’ha. “Del Piero è un grande giocatore ed è un punto di riferimento”.

Williams era in campo a marzo all’Olimpico quando la sua Spagna ha fatto una super partita in amichevole contro l’Italia di Di Biagio. “A Roma abbiamo giocato molto bene e questo ci aiuterà. Allo stesso tempo sappiamo che contro l’Italia non sarà una semifinale ma una finale anticipata”.