Calciomercato | Valencia-Inter, in dirittura d'arrivo la trattativa per la cessione di Murillo

Manca sempre meno, Jeison Murillo sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Valencia. La trattativa con l'Inter è infatti giunta al termine, è in corso la stesura dei contratti. Contratti che verranno controllati e firmati probabilmente nella giornata di domani. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto, quindi di fatto una vendita a tutti gli effetti grazie alla quale l'Inter incasserà, come somma minima, circa 13 milioni di euro (ai quali aggiungere altri bonus variabili).