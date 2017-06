Calciomercato | Torino, si insiste per Simeone: l'offerta

Il Torino in pressing per Giovanni Simeone: offerta granata al Genoa arrivata a 15 milioni di euro più bonus. Sull'argentino, però, c'è anche la Fiorentina, che potrebbe affondare solo in caso di addio a Kalinic, concedendo così la possibilità al Torino di anticiparla. Regalando così un partner d'attacco importante ad Andrea Belotti.

Capitolo Vermaelen: il Barcellona ha preso tempo, darà una risposta al Torino alla richiesta granata (qui).