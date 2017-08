Dopo aver esordito in Serie A lo scorso maggio contro il Genoa, Gennaro Ruggiero, classe 2000 del Palermo, è pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A. Il centrocampista, infatti, è pronto a trasferirsi al Torino in prestito con diritto di riscatto in favore del club granata. Nuova operazione per il Toro in prospettiva: preso Ruggiero dal Palermo.