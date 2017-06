Calciomercato | Torino, non solo Sirigu: si lavora per Vermaelen

Salvatore Sirigu+Thomas Vermaelen. Accoppiata vincente per il Torino? Il portiere è in arrivo ad inizio settimana, dopo che verrà definita la risoluzione del contratto con il Psg. A sorpresa, poi, il ds Petrachi sta provando per il difensore centrale, che ha giocato nella Roma nell'ultima stagione ma è di proprietà del Barcellona. È lui il nome che potrebbe diventare il colpo del mercato in difesa per il Toro. Non solo Zapata e Paletta come centrali, Petrachi al lavoro anche per Vermaelen. E con Sirigu aumenterebbe l'esperienza del reparto arretrato.