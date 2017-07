Calciomercato | Torino-Napoli, si riduce la distanza per Zapata: la situazione

Piccoli passi avanti e distanza che si riduce: proseguono i discorsi tra Napoli e Torino per la cessione di Duvan Zapata ai granata. La richiesta di De Laurentiis è scesa a 20 milioni, pagabili anche con una formula che preveda bonus (in questo caso, 16+4). In aggiunta, il Napoli vorrebbe il 20% sull'eventuale rivendita dell'attaccante.

Dal canto suo il Torino è sempre fermo ad un'offerta di 15 milioni di euro più 3 di bonus, ma l'apertura riguarda la possibilità di garantire un diritto di recompra al Napoli. Su queste nuove basi le due società si aggiorneranno nuovamente, tenendo conto anche della volontà del giocatore che non si sente al centro del progetto tecnico di Sarri.