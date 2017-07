Calciomercato | Torino, in arrivo offerta al Sassuolo per Acerbi

Il Torino (che oggi si è radunato al FIladelfia davanti a 4000 persone in festa), si muove anche sul mercato. Donsah e Acerbi i primi nomi, con la strada per il centrocampista che si fa in salita viste le richieste economiche del Bologna. Per quanto riguarda Francesco Acerbi, è in arrivo presto un'offerta al Sassuolo per il difensore centrale.