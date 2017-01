Calciomercato | Torino, è fatta per Milinkovic-Savic. Ichazo va al Danubio

E' in chiusura la trattativa per portare il fratello di Milinkovic-Savic, Vanja, al Torino: visite mediche svolte ieri dal portiere serbo classe 1997. Nel frattempo è in corso la firma dei documenti per il trasferimento di Salvador Ichazo, uruguaiano ora al Bari, in prestito per sei mesi dai granata al Danubio, dove spera di dover trovare più spazio. Capitolo cessioni: Josef Martinez, attaccante venezuelano classe 1993, domani si sottoporrà alle visite mediche con l'Atlanta prima di firmare con il club dell'MLS.