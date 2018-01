Calciomercato | Serie A, Napoli: si sta sbloccando la trattativa per Klaassen dall'Everton

Possibile colpo in entrata per il Napoli: si sta sbloccando dopo un tira e molla nel pomeriggio per diritti immagine la trattativa per Klaassen. Prestito con diritto di riscatto. Il giocatore arriverebbe dall'Everton dove si era trasferito in estate, contatti in corso tra le parti. Il Napoli lo voleva già ai tempi dell’Ajax e forse in questa sessione invernale riuscirà ad esaudire il suo desiderio. In Premier League il trequartista olandese non gioca dal 23 settembre poi due panchine e zero convocazioni fino ad oggi. Ultima presenza il 7 dicembre in Europa League.





Foto: account twitter Davy Klaassen