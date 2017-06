Calciomercato | Sassuolo, forte interesse per Caprari: c'è anche il Bologna

Un talento visto a Pescara ma di proprietà dell'Inter, che piace tanto in Emilia Romagna. Specialmente al Sassuolo: il nome è quello di Gianluca Caprari. Il classe 1993, esterno offensivo, piace molto ai neroverdi, che hanno espresso un forte interesse nei suoi confronti, ma il club di proprietà di Squinzi non è il solo su Caprari: c'è infatti anche il Bologna, che lo vorrebbe in prestito. Derby emiliano, il futuro di Caprari tra Sassuolo e Bologna?

Per la panchina, il rebus dovrebbe risolversi in settimana: i nomi in ballo sono quelli di Bucchi, Nicola e Baroni, ancora impegnato nei playoff per andare in Serie A col suo Benevento.