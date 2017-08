Trattativa in corso in questi minuti per la Sampdoria che sta spingendo per Zinho Vanheusden, difensore dell'Inter con cui ha conquistato il titolo Primavera nella scorsa stagione, realizzando anche una rete in finale. E' terminato da pochissimi minuti l'incontro con l'entourage del giocatore per definire l'operazione. Ci vorrà anche l'ok dell'Inter, in attesa di un sostituto prima di poter dare il via libera alla partenza del belga.