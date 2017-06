Calciomercato | Sampdoria, incontro tra Pradè e l'agente di Caprari

Anche la Sampdoria su Gianluca Caprari. L'agente Davide Lippi e Pradè si sono incontrati per parlare dell'attaccante di proprietà dell'Inter. Dopo la partenza di Schick, il sostituto in blucerchiato potrebbe essere proprio l'ex attaccante del Pescara. Caprari potrebbe rientrare nell'operazione Skriniar, sul quale l'Inter si sta movendo in maniera molto decisa. La valutazione che fanno i nerazzurri è però piuttosto alta, ma intanto si comincia a discutere sui primi numeri per il contratto.