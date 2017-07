Calciomercato - Roma, ufficiale l'arrivo di Kolarov: il comunicato

Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore della Roma. A renderlo noto è il Manchester City, che l'ha comunicato con una nota apparsa sul proprio sito, accompagnata anche dalle parole di commiato del serbo: "Quando sono arrivato nel 2010 onestamente non pensavo di giocare qui così a lungo. Oggi è il giorno in cui devo salutare. E' stato tutto così veloce negli ultimi due giorni e per me è un giorno davvero triste. Lascio una squadra molto migliore di quella che c'era quando sono arrivato." Quindi, gli auguri del City: "Ogni elemento del Manchester City ringrazia Aleks per il suo contributo ai recenti successi del City e gli augura il meglio per il suo trasferimento alla Roma".

Di seguito, invece, il comunicato della Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con il Manchester City FC il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo di Aleksandar Kolarov, a fronte di un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro. Il calciatore 31enne, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2020. “Sono molto contento di essere qui”, ha dichiarato il serbo. “Darò più del 100% alla Roma, il mio obiettivo è sempre uno: vincere”. Kolarov vanta più di 60 presenze con la maglia della nazionale serba e nelle ultime 7 stagioni ha giocato nel Manchester City vincendo per due volte la Premier League, nel 2012 e nel 2014. Con la squadra inglese ha inoltre conquistato un FA Cup e due coppe di lega, collezionando poco meno di 250 presenze in tutte le competizioni. “Aleksandar è un calciatore con grande esperienza e che può dare da subito il suo contributo per il Club”, ha dichiarato il direttore sportivo Monchi. “Penso che con lui cresceremo sia dentro sia fuori dal campo. Desidero ringraziarlo per il suo entusiasmo e per la volontà dimostrata di venire alla Roma”. Terzino sinistro di spinta, durante la sua permanenza al City Kolarov è stato occasionalmente schierato anche da difensore centrale o da esterno di centrocampo. Potente atleticamente, con il suo sinistro sa essere molto pericoloso su calcio di punizione. Kolarov ha raggiunto i nuovi compagni a Boston, dove la squadra è impegnata nella tournée pre campionato."